Vattenläcka i Örnsköldsvik – akut risk för brist
En läcka har uppstått på en stor vattenledning i Örnsköldsvik. Nivåerna i vattenreservoarerna sjunker fort och det råder stor risk för akut vattenbrist, skriver det lokala vattenbolaget Miva på sin hemsida.
Arbetet med att laga läckan pågår, men försvåras av nya läckor i området, fortsätter de.
”Fram till att läckan är helt åtgärdad uppmanas därför alla i centralorten med omnejd att spara på vattnet i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att inte ett större område ska bli helt utan vatten.”
Tankar med nödvatten ska placeras ut, och Miva återkommer med information om placering.
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