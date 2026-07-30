Vattenläcka i Örnsköldsvik – akut risk för brist

En läcka har uppstått på en stor vattenledning i Örnsköldsvik. Nivåerna i vattenreservoarerna sjunker fort och det råder stor risk för akut vattenbrist, skriver det lokala vattenbolaget Miva på sin hemsida.

Arbetet med att laga läckan pågår, men försvåras av nya läckor i området, fortsätter de.

”Fram till att läckan är helt åtgärdad uppmanas därför alla i centralorten med omnejd att spara på vattnet i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att inte ett större område ska bli helt utan vatten.”

Tankar med nödvatten ska placeras ut, och Miva återkommer med information om placering.