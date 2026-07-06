Veckolånga värmeböljan skördar dödsoffer i USA
Den veckolånga värmeböljan i USA har hittills skördat över 20 dödsoffer. Det rapporterar amerikanska medier.
Majoriteten av de värmerelaterade dödsfallen har skett i New Jersey. Enligt delstatens hälsochef Raynard Washington har 19 människor dött till följd av värmen, en del utomhus eller i fordon, men de flesta hemma.
– Tyvärr påträffades många av dessa personer i bostäder utan luftkonditionering.
Mer än halva USA:s yta omfattas nu av värmevarningar, enligt Reuters. Eftersom värmeböljan sammanfaller med 4 juli-firandet har en rad parader, konserter och fyrverkerier tvingats skjutas upp.
bakgrund
Värmeböljan i USA
Wikipedia (en)
Starting in late June 2026, North America has been struck by a severe heatwave. Temperature records have been tied or broken in several major cities across the United States and Canada, with a peak of 106 °F (41 °C) being recorded in Atlantic City, New Jersey on July 4. In Canada, the extreme heat brought large thunderstorms on July 1, Canada Day, which contributed to widespread flooding and thousands of homes being without power. In the United States, the extreme conditions strained public services, including public transit and the power grid, with delays and hundreds of thousands of homes without power for part of the heat wave. As of July 5, there have been 25 deaths attributed to this heatwave. This heatwave is concurrent with the FIFA World Cup, United States' Independence Day, and Canada Day, resulting in participants having to take shade and hydrate frequently.
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