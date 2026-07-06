Veckolånga värmeböljan skördar dödsoffer i USA

En kvinna håller upp en fläkt mot en bebis som flaskmatas i Washington DC.

Den veckolånga värmeböljan i USA har hittills skördat över 20 dödsoffer. Det rapporterar amerikanska medier.

Majoriteten av de värmerelaterade dödsfallen har skett i New Jersey. Enligt delstatens hälsochef Raynard Washington har 19 människor dött till följd av värmen, en del utomhus eller i fordon, men de flesta hemma.

– Tyvärr påträffades många av dessa personer i bostäder utan luftkonditionering.

Mer än halva USA:s yta omfattas nu av värmevarningar, enligt Reuters. Eftersom värmeböljan sammanfaller med 4 juli-firandet har en rad parader, konserter och fyrverkerier tvingats skjutas upp.