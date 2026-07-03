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Chicagobor svaklkar (Nam Y. Huh /AP/TT / AP)
Firandet av USA:s 250-årsdag

Extremhettan hotar folkfesterna i USA

Av Joel Malmén
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En kraftig värmebölja råder i stora delar av östra USA, vilket påverkar 250-årsfirandet och fotbolls-VM, rapporterar flera medier.

Temperaturen väntas kunna nå så högt som 46 grader, skriver AFP. I Washington DC fick Donald Trumps mässa Great American State Fair tillfälligt stängas på fredagen på grund av hettan, enligt ABC News.

I Miami, där Argentina och Kap Verde möts i natt, väntas 38 grader på den icke luftkonditionerade arenan. I morgon möts Frankrike och Paraguay i Philadelphia, där det kan bli över 40 grader varmt.

Tågoperatören Amtrak har ställt in över 20 tåglinjer i nordöstra USA.

Den rådande hettan och luftfuktigheten i USA vore ”i stort sett omöjlig” utan klimatförändringar, slår en färsk studie från World Weather Attribution fast.

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Firandet av USA:s 250-årsdagUSANordamerika Klimat & miljö