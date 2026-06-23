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Arkivbild: En delfin på Kolmården. (Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Veterinär anmäls efter 40 blodprov på delfinen Luna

Av Tomas Ekelund
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En veterinär på djurparken Kolmården misstänks ha orsakat delfinen Luna onödigt lidande och anmälts av länsstyrelsen, rapporterar Norrköpings Tidningar.

Veterinären anses bland annat ha tagit för många blodprov på delfinen, ett 40-tal under ett år, samt varit oaktsam i användandet av antibiotika.

Ärendet överlämnas nu till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Norrköpings Tidningar
Luna har haft långvariga hälsoproblem
TT
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