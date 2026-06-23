Veterinär anmäls efter 40 blodprov på delfinen Luna
En veterinär på djurparken Kolmården misstänks ha orsakat delfinen Luna onödigt lidande och anmälts av länsstyrelsen, rapporterar Norrköpings Tidningar.
Veterinären anses bland annat ha tagit för många blodprov på delfinen, ett 40-tal under ett år, samt varit oaktsam i användandet av antibiotika.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen