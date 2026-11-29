Viktigaste nyheterna på tre minuter

Uppgifter om aktion från nej-sidan vid C:s ödesmöte

I dag ska C:s förtroenderåd avgöra partiets framtid när de tar ställning till om man ska rösta ja eller nej till M-ledaren Ulf Kristersson som statsminister. Enligt uppgifter till flera medier hålls det vid 13-tiden. Vänsterlutande centerpartister som hoppas på nej förbereder en aktion utanför lokalen för att försöka övertyga medlemmarna som tänker rösta ja, skriver TV4.

Bostadskrisen i centrum när Spanien går till val

Klockan 09.00 öppnar vallokalerna i Spanien och omkring 39 miljoner invånare är röstberättigade. Valrörelsen har präglats av bostadskrisen, med brist på bostäder och kraftigt skenande hyror. Madridbon Santiago Velázquez säger att hans hyra har blivit 4 500 kronor dyrare på bara två år. – Antalet människor som letar efter rimliga priser här ... det är löjligt.

Beach Boys sångare Mike Love död

Mike Love, sångare i det legendariska bandet Beach Boys, är död. Han avled i sitt hem i Los Angeles omgiven av sin familj, uppger hans talesperson. Mike Love blev 85 år gammal.

Fler nyheter i korthet

Håll utkik under dagen

I dag tar Centerpartiets förtroenderåd ställning till om partiet ska säga ja eller nej till M-ledaren Ulf Kristersson som statsminister.

09.00 öppnar vallokalerna i Spanien, som röstar i parlamentsvalet i dag.

10.00 är det herrarnas masstart i längdskidåkning. Drygt två timmar senare kör damerna sitt lopp.

Herrallsvenskan i fotboll ska avgöras. Hammarby eller Sirius kommer att få lyfta SM-bucklan efter att alla matcher är färdigspelade vid 17-tiden.

16.00 invigs Gävlebocken. Den fyller 60 år i år.

Det svenska skidskyttelandslaget kör sprint. Herrarna drar i gång 13.00 och damerna vid 16.15.

Amodeis ”sekt” – här är rötterna till AI:s domedagskultur

AI-jätten Anthropic har en närmast sektliknande företagskultur, enligt en ny granskning av Washington Post. Så här gick det till när en liten grupp udda domedagsprofeter i Silicon Valley fick inflytande över några av världens mäktigaste AI-bolag.

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(Bildbyrån)

Försäljning av fotbolls-VM, svensk skidsuccé och en svensk löparlegend gick ur tiden. Vad minns du av vad som hände i sportens värld?

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