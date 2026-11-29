Viktigaste nyheterna på tre minuter
Uppgifter om aktion från nej-sidan vid C:s ödesmöte
I dag ska C:s förtroenderåd avgöra partiets framtid när de tar ställning till om man ska rösta ja eller nej till M-ledaren Ulf Kristersson som statsminister. Enligt uppgifter till flera medier hålls det vid 13-tiden.
Vänsterlutande centerpartister som hoppas på nej förbereder en aktion utanför lokalen för att försöka övertyga medlemmarna som tänker rösta ja, skriver TV4.
Bostadskrisen i centrum när Spanien går till val
Klockan 09.00 öppnar vallokalerna i Spanien och omkring 39 miljoner invånare är röstberättigade. Valrörelsen har präglats av bostadskrisen, med brist på bostäder och kraftigt skenande hyror.
Madridbon Santiago Velázquez säger att hans hyra har blivit 4 500 kronor dyrare på bara två år.
– Antalet människor som letar efter rimliga priser här ... det är löjligt.
Beach Boys sångare Mike Love död
Mike Love, sångare i det legendariska bandet Beach Boys, är död. Han avled i sitt hem i Los Angeles omgiven av sin familj, uppger hans talesperson.
Mike Love blev 85 år gammal.
Fler nyheter i korthet
Håll utkik under dagen
- I dag tar Centerpartiets förtroenderåd ställning till om partiet ska säga ja eller nej till M-ledaren Ulf Kristersson som statsminister.
- 09.00 öppnar vallokalerna i Spanien, som röstar i parlamentsvalet i dag.
- 10.00 är det herrarnas masstart i längdskidåkning. Drygt två timmar senare kör damerna sitt lopp.
- Herrallsvenskan i fotboll ska avgöras. Hammarby eller Sirius kommer att få lyfta SM-bucklan efter att alla matcher är färdigspelade vid 17-tiden.
- 16.00 invigs Gävlebocken. Den fyller 60 år i år.
- Det svenska skidskyttelandslaget kör sprint. Herrarna drar i gång 13.00 och damerna vid 16.15.
Amodeis ”sekt” – här är rötterna till AI:s domedagskultur
AI-jätten Anthropic har en närmast sektliknande företagskultur, enligt en ny granskning av Washington Post. Så här gick det till när en liten grupp udda domedagsprofeter i Silicon Valley fick inflytande över några av världens mäktigaste AI-bolag.
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Försäljning av fotbolls-VM, svensk skidsuccé och en svensk löparlegend gick ur tiden. Vad minns du av vad som hände i sportens värld?
Till sist
Honungsbiet är en av världens mest studerade insekter, men av de över 20 000 kända biarterna i världen är de allra flesta inte alls intresserade av att bilda små samhällen som honungsbina. Det gör att det är väldigt svårt att studera och lära sig mer om arterna.
Celia Haupt i Sydafrika arbetar just nu med ett projekt som syftar till att undersöka hur bin mår i stadsmiljöer. Hon äger över 500 små bihotell och beskriver sina gäster som ”små hemmakära varelser”. För att vara introverta är de väldigt sociala, menar hon.
– De sticker ut sina huvuden och det känns som att de pratar med mig, säger hon.
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