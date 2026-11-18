Ville besöka gudstjänst – körde med tre promille
En morgon i mars körde en bil i diket i Eslöv. I den satt två enormt berusade män, rapporterar Sydsvenskan.
Föraren, en man i 60-årsåldern, berättade att han festat hela natten och att han och vännen plötsligt ville besöka en gudstjänst framåt morgonkvisten.
Provtagningen visade att han hade 3,17 promille i blodet. Han döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan för sitt missbruk.
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