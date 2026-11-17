Visade vapen på livestream – greps
En man i 45-årsåldern greps av polis i Kungsbacka efter att ha sänt live med ett vapen på sociala medier, rapporterar Göteborgs-Posten.
Polisen hade fått in uppgifter om livestreamen, och slog därefter till mot mannens bostad.
Vapnet bedömdes inte vara skarpt, enligt polisen. Mannen är misstänkt för brott mot vapenlagen.
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