En man i 45-årsåldern greps av polis i Kungsbacka efter att ha sänt live med ett vapen på sociala medier, rapporterar Göteborgs-Posten.

Polisen hade fått in uppgifter om livestreamen, och slog därefter till mot mannens bostad.

Vapnet bedömdes inte vara skarpt, enligt polisen. Mannen är misstänkt för brott mot vapenlagen.