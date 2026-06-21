Vita huset ser Kennedy som en nyckel till valframgång
USA:s hälsominister Robert F Kennedy har i mångt och mycket blivit Trumpadministrationens affischnamn inför mellanårsvalet i november, rapporterar The Hill.
Kennedy har besökt flera viktiga vågmästarstater de senaste veckorna för att marknadsföra sin ”Make America Healthy Again”-agenda. Enligt The Hill är det ett tecken på att han är långt ifrån åsidosatt och ses som en viktig tillgång i Republikanernas försök att behålla kontrollen över kongressen.
– Vita huset är oroligt inför mellanårsvalet och när de ser sig omkring på vilka de har i laget är Kennedy fortfarande den mest populära personen, säger Jeff Hutt, tidigare nationell kampanjchef för Kennedys presidentkampanj, till The Hill.
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