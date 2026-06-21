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Robert F Kenndey och Donald Trump. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
Mellanårsvalet i USA

Vita huset ser Kennedy som en nyckel till valframgång

Av Adam Lindh
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USA:s hälsominister Robert F Kennedy har i mångt och mycket blivit Trumpadministrationens affischnamn inför mellanårsvalet i november, rapporterar The Hill.

Kennedy har besökt flera viktiga vågmästarstater de senaste veckorna för att marknadsföra sin ”Make America Healthy Again”-agenda. Enligt The Hill är det ett tecken på att han är långt ifrån åsidosatt och ses som en viktig tillgång i Republikanernas försök att behålla kontrollen över kongressen.

– Vita huset är oroligt inför mellanårsvalet och när de ser sig omkring på vilka de har i laget är Kennedy fortfarande den mest populära personen, säger Jeff Hutt, tidigare nationell kampanjchef för Kennedys presidentkampanj, till The Hill.

Kennedy har även bett oberoende kandidater att lägga ner sina kampanjer för att ta sig till senaten och kongressen
thehill.com
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