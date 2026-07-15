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Arkivbild. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Vittne: Bilar krockade under ”streetrace” i Malmö

Av Hedda Hallsenius
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Två bilar har krockat med varandra, varpå den ena körde in i en stolpe i Malmö, rapporterar Sydsvenskan.

Enligt ett vittne ska bilarna ha krockat när de körde i kapp, uppger polisens presstalesperson Patric Fors.

– Om det stämmer, det vet jag inte, säger han.

När polisen kom till platsen var båda bilarna tomma, och flera personer hade setts smita från platsen.

Senare uppger polisen att de fångat in två män och en kvinna, men det är oklart om någon av dem suttit bakom ratten.

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