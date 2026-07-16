Vittnesmålen inifrån Israels fängelser: ”Jag ville dö”
Misshandel, svält, sexuella övergrepp och nekad sjukvård uppges ha blivit vanligare i israeliska fängelser efter Hamas attack 7 oktober 2023. Vittnesmål från frigivna palestinier s…
The Wall Street Journal
Pressure Builds Over Israel’s Treatment of Palestinian Prisoners
Reports from Israeli groups and interviews with fo…
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