VM-stjärnorna satsar på mat, skönhet och sportappar

Mattias Svanberg och Alexander Isak firar mot Tunisien under VM förra veckan.

Flera av de svenska VM-stjärnorna investerar i teknik-startuper, visar Breakits genomgång. I Alexander Isaks portfölj finns exempelvis utbildningsstartupen Dugga och foodtechbolaget Nicoya.

Lukas Bergvall har satsat en slant i skönhetsbolaget Prac, medan Mattias Svanberg har gått in i sociala sportappen Wimt.

Jesper Karlström och Carl Starfelt finns i ägarlistan till biotech-bolaget Hydro Diagnostics, som utvecklat en app som automatiskt kvalitetstestar bajsvatten.