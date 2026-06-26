VM-stjärnorna satsar på mat, skönhet och sportappar
Flera av de svenska VM-stjärnorna investerar i teknik-startuper, visar Breakits genomgång. I Alexander Isaks portfölj finns exempelvis utbildningsstartupen Dugga och foodtechbolaget Nicoya.
Lukas Bergvall har satsat en slant i skönhetsbolaget Prac, medan Mattias Svanberg har gått in i sociala sportappen Wimt.
Jesper Karlström och Carl Starfelt finns i ägarlistan till biotech-bolaget Hydro Diagnostics, som utvecklat en app som automatiskt kvalitetstestar bajsvatten.
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