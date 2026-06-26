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Mattias Svanberg och Alexander Isak firar mot Tunisien under VM förra veckan. (Sofia Yaker /AP/TT / AP)
Tech

VM-stjärnorna satsar på mat, skönhet och sportappar

Av Andreas Victorzon
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Flera av de svenska VM-stjärnorna investerar i teknik-startuper, visar Breakits genomgång. I Alexander Isaks portfölj finns exempelvis utbildningsstartupen Dugga och foodtechbolaget Nicoya.

Lukas Bergvall har satsat en slant i skönhetsbolaget Prac, medan Mattias Svanberg har gått in i sociala sportappen Wimt.

Jesper Karlström och Carl Starfelt finns i ägarlistan till biotech-bolaget Hydro Diagnostics, som utvecklat en app som automatiskt kvalitetstestar bajsvatten.

Victor Nilsson Lindelöfs fru Maja Nilsson Lindelöf äger sitt eget klädvarumärke
Breakit

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