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En Volvo XC40-bil. (Ted S. Warren / AP)
Inrikes

Volvo återkallar 4 500 bilar i Sverige – risk för brand

Av Jacob Ruderstam
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Volvo återkallar 64 000 bilar världen över på grund av risk för att de kan börja brinna, rapporterar flera medier. I Sverige omfattas drygt 4 500 fordon.

Det handlar om modellerna Volvo XC40 och T5 Plug-in Hybrid, skriver SVT Nyheter. Uppmaningen till bilägare är att inte ladda bilen med sladd innan fordonet har genomgått en kontroll.

– Om man är drabbad får man åka med bensin till verkstaden i stället för el, säger PR-chefen Magnus Holst.

Volvo: Problemet kan uppstå när batteriet laddas helt
Sveriges Television
Det är årsmodellerna 2020, 2021 och 2022 som omfattas
TT
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