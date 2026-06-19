Volvo återkallar 4 500 bilar i Sverige – risk för brand

Volvo återkallar 64 000 bilar världen över på grund av risk för att de kan börja brinna, rapporterar flera medier. I Sverige omfattas drygt 4 500 fordon.

Det handlar om modellerna Volvo XC40 och T5 Plug-in Hybrid, skriver SVT Nyheter. Uppmaningen till bilägare är att inte ladda bilen med sladd innan fordonet har genomgått en kontroll.

– Om man är drabbad får man åka med bensin till verkstaden i stället för el, säger PR-chefen Magnus Holst.