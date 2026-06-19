Volvo återkallar 4 500 bilar i Sverige – risk för brand
Volvo återkallar 64 000 bilar världen över på grund av risk för att de kan börja brinna, rapporterar flera medier. I Sverige omfattas drygt 4 500 fordon.
Det handlar om modellerna Volvo XC40 och T5 Plug-in Hybrid, skriver SVT Nyheter. Uppmaningen till bilägare är att inte ladda bilen med sladd innan fordonet har genomgått en kontroll.
– Om man är drabbad får man åka med bensin till verkstaden i stället för el, säger PR-chefen Magnus Holst.
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