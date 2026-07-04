Wayne’s Coffee i konkurs – men kaféerna påverkas inte

Den svenska kafékedjan Wayne’s Coffee har gått i konkurs, rapporterar Dagens industri. Bakgrunden är växande hyresskulder från några av franchisekedjans kaféer.

Det är franchisegivaren Wayne’s Coffee Sweden AB som försatts i konkurs, och ett annat bolag kommer driva verksamheten vidare, säger Henrik Mattsson, bolagets största ägare.

– Det kommer inte att påverka varumärket eller franchisetagarna, säger han.