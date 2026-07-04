Wayne’s Coffee i konkurs – men kaféerna påverkas inte
Den svenska kafékedjan Wayne’s Coffee har gått i konkurs, rapporterar Dagens industri. Bakgrunden är växande hyresskulder från några av franchisekedjans kaféer.
Det är franchisegivaren Wayne’s Coffee Sweden AB som försatts i konkurs, och ett annat bolag kommer driva verksamheten vidare, säger Henrik Mattsson, bolagets största ägare.
– Det kommer inte att påverka varumärket eller franchisetagarna, säger han.
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