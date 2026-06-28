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Sport

Wimbledons dolda hemlighet – ett kval där fokuset fortfarande är på tennisen

Att gå på kval till Wimbledon är en annan slags upplevelse än storturneringen – inte minst ekonomiskt. (Alberto Pezzali / AP)

De stora Grand Slam-turneringarna är i dag stora kassamaskiner där mycket kretsar kring annat än sporten som byggt upp dem. Men bakom Wimbledon finns ännu en kvalturnering där tenn…

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