Wimbledons dolda hemlighet – ett kval där fokuset fortfarande är på tennisen
De stora Grand Slam-turneringarna är i dag stora kassamaskiner där mycket kretsar kring annat än sporten som byggt upp dem. Men bakom Wimbledon finns ännu en kvalturnering där tenn…
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