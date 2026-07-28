X blir digital plånbok för betalande användare

Elon Musks X har börjat erbjuda en digital plånbok för sina betalande användare under måndagen, rapporterar 9to5mac.

Lanseringen innebär att användarna nu kan använda sitt X-konto för att göra betalningar och föra över pengar till andra användare. Enligt The Verge är lanseringen ett viktigt steg i Elon Musks ambitioner att utveckla X från ett socialt medium till en ”app för allting”.