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Appen X fotograferad på en Iphone. (Magnus Lejhall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Elon Musks X

X blir digital plånbok för betalande användare

Av Tor Gasslander
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Elon Musks X har börjat erbjuda en digital plånbok för sina betalande användare under måndagen, rapporterar 9to5mac.

Lanseringen innebär att användarna nu kan använda sitt X-konto för att göra betalningar och föra över pengar till andra användare. Enligt The Verge är lanseringen ett viktigt steg i Elon Musks ambitioner att utveckla X från ett socialt medium till en ”app för allting”.

Användare som betalar mer för X får också högre ränta på sina pengar
9to5mac.com
X erbjuder en ränta på ”upp till” 6 procent
The Verge
Användare kan beställa ett fysiskt Visakort kopplat till kontot
mashable.com
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