X blir digital plånbok för betalande användare
Elon Musks X har börjat erbjuda en digital plånbok för sina betalande användare under måndagen, rapporterar 9to5mac.
Lanseringen innebär att användarna nu kan använda sitt X-konto för att göra betalningar och föra över pengar till andra användare. Enligt The Verge är lanseringen ett viktigt steg i Elon Musks ambitioner att utveckla X från ett socialt medium till en ”app för allting”.
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