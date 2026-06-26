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(Youtube)
Tech

Youtube blir mer likt Tiktok – ändrar kortvideoläget

Av Helena Sällström
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Youtube lägger till en rad funktioner som gör videoläget ”Shorts” mer likt flödet hos konkurrenten Tiktok, skriver The Verge.

Bland nyheterna finns ett läge som döljer knappar och text, möjlighet att spela upp videor i dubbel hastighet och ett hjärta i stället för en tumme upp.

Det är enligt Techcrunch inte känt exakt när funktionerna ska dyka upp hos användarna.

Flera av funktionerna påminner om Tiktoks
The Verge
Ogilla-knappen tas bort och användare hänvisas till menyval som ”inte intresserad”
techcrunch.com
Youtube: Så uppdaterar vi ”Shorts”
pressmeddelande · blog.youtube
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