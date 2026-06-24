Youtube i förlikning med 15-åring inför ny rättegång

Googleägda Youtube har nått förlikning med en 15-åring i Florida som anklagar plattformen för att vara beroendeframkallande och orsaka mental ohälsa. Det rapporterar BBC.

Tonåringen har även stämt Meta, Tiktok och Snap och en rättegång är planerad att inledas 27 juli i Los Angeles.

Fallet är det andra testmålet i en större våg av stämningar mot sociala medier-bolag.