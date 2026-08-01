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Tyla och Zara Larssons låt är en av ett totalt knappt 50-tal låtar som är med på listan. (TT / Instagram)
Nöje & kultur

Zara Larsson-låt med på Barack Obamas sommarlista

Av Samuel Inghammar
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Varje sommar brukar USA:s tidigare president Barack Obama dela med sig av sina favoritböcker och favoritsånger.

På årets lista över de bästa låtarna är Zara Larsson med. Det är låten ”She Did It Again” som hon gör tillsammans med sydafrikanska stjärnan Tyla.

”Har du läst några bra böcker? Berätta för mig!”, skriver Obama på inlägget om böckerna.

Se Barack Obamas inlägg här
www.instagram.com
Lyssna på låten och se videon här
Ex-presidenten öppnar spellistan med den irländske musikern Glen Hansard, som dog i en motorcykelolycka natten till onsdagen, 56 år gammal.
Aftonbladet
Totalt är det ett 50-tal låtar med på listan
www.thewrap.com
Tyla och Zara Larssons samarbete nådde som bäst en 59:e plats på Billboard Hot 100-listan, men hamnade tvåa på den digitala försäljningslistan över singlar i USA i våras.
TT
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