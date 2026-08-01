Zara Larsson-låt med på Barack Obamas sommarlista

Tyla och Zara Larssons låt är en av ett totalt knappt 50-tal låtar som är med på listan.

Varje sommar brukar USA:s tidigare president Barack Obama dela med sig av sina favoritböcker och favoritsånger.

På årets lista över de bästa låtarna är Zara Larsson med. Det är låten ”She Did It Again” som hon gör tillsammans med sydafrikanska stjärnan Tyla.

”Har du läst några bra böcker? Berätta för mig!”, skriver Obama på inlägget om böckerna.