Den svenska megastjärnan Zara Larsson är klar för musikfestivalen Coachella nästa år, rapporterar flera medier. Där får hon sällskap av bland andra Dua Lipa, Tame Impala, Madonna och Daddy Yankee.

Festivalen går av stapeln i Kalifornien under två helger i april. Enligt Hollywood Reporter gör Zara Larsson sin konsert på en av fredagarna.