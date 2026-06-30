Zyn får marknadsföras som säkrare än cigaretter

Philip Morris får grönt ljus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att marknadsföra nikotinpåsar under varumärket Zyn som ett säkrare alternativ till cigaretter. Det rapporterar FT.

Tobaksjätten får marknadsföra 20 Zyn-varianter som ett mindre skadligt alternativ till cigaretter, med lägre risk för bland annat muncancer, lungcancer, emfysem och stroke.

– Syftet med beslutet är att säkerställa att vuxna användare har tydlig, vetenskapligt grundad information om de relativa riskerna med olika tobaksprodukter så att de kan fatta välgrundade beslut, säger FDA-chefen Bret Koplow i en kommentar.

Världshälsoorganisationen WHO menar däremot att produkterna i allt högre grad lockar nya och yngre nikotinanvändare, snarare än att hjälpa rökare att sluta.