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Arkivbild. (Bebeto Matthews / AP)
Ekonomi

Zyn får marknadsföras som säkrare än cigaretter

Av Aron Sigblad
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Philip Morris får grönt ljus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att marknadsföra nikotinpåsar under varumärket Zyn som ett säkrare alternativ till cigaretter. Det rapporterar FT.

Tobaksjätten får marknadsföra 20 Zyn-varianter som ett mindre skadligt alternativ till cigaretter, med lägre risk för bland annat muncancer, lungcancer, emfysem och stroke.

– Syftet med beslutet är att säkerställa att vuxna användare har tydlig, vetenskapligt grundad information om de relativa riskerna med olika tobaksprodukter så att de kan fatta välgrundade beslut, säger FDA-chefen Bret Koplow i en kommentar.

Världshälsoorganisationen WHO menar däremot att produkterna i allt högre grad lockar nya och yngre nikotinanvändare, snarare än att hjälpa rökare att sluta.

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