Serber firar utanför parlamentet efter att Studentlistan utropats som vinnare i valet den 25 oktober.

Tisdagen innebär slutet för ett 14-årigt Aleksandar Vucic-styre i Serbien. 140 kandidater från oppositionsrörelsen Studentlistan ska sväras in i parlamentet och inleda processen att bilda en regering, rapporterar The Guardian. Bland de nya parlamentsledamöterna finns akademiker, jurister, forskare och skådespelare.

– Vi har haft möten och övningar inför parlamentet nästan varje dag, eftersom ingen av oss är professionella politiker, säger människorättsadvokaten och den nya parlamentsledamoten Sarah El Sarag.

Denna brist på politisk erfarenhet har väckt viss oro och skepsis bland serbiska väljare. El Sarag pekar på att Studentlistans kandidater är experter inom sina olika områden och därför bättre kvalificerade än många av de personer som suttit i parlamentet under Vucic.