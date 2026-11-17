När Studentlistan nu tar plats i det serbiska parlamentet måste de hantera ett djupt rotat arv efter det nationalkonservativa regerande partiet SNS, skriver AP.

Under sin valkampanj har studentrörelsen lovat att återställa demokrati och rättsstatsprincipen i landet, samt få bukt med korruptionen under Aleksandar Vucic. Det blir ingen lätt uppgift, konstaterar bedömare.

– Ärligt talat avundas jag dem inte alls. De kommer att möta enorma problem. Jag hoppas att de kommer att klara det, för det kommer att vara negativt för oss alla om de inte gör det, säger Zarko Korac, som var vice premiärminister i Serbiens första demokratiskt valda regering 2001-2004.