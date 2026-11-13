145 advokater bojkottar uppdrag för asylsökande
Minst 145 migrationsadvokater vägrar i protest att ta uppdrag som rådgivare åt asylsökande. Det rapporterar Ekot med hänvisning till Advokatsamfundet.
Efter att regeringen i juli tog bort rätten till rättsliga biträden för asylsökande uppmanade samfundet till bojkott. Orsaken är att man anser att ny lagstiftning har försämrat rättsstödet till personer i behov av skydd.
– Visst är det problematiskt, men för de asylsökandes skull måste man försöka se till att det här blir en rättssäker process, säger advokaten Johanna Eriksson Ahlén till Ekot.
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