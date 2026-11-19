18-åring förberedde IS-dåd på skola: ”En massaker”
I dag inleds rättegången mot den nu 19-årige mannen som planerade att genomföra ett terrordåd på en gymnasieskola i Halmstad. Mannen ska bland annat ha uppgett att han ville döda 15 elever.
I förhör med polis har mannen, som var 18 år när han planerade dådet, sagt att hans kall i livet var att döda hbtqi-personer. Han har bland annat uttalat sig kritiskt om att man enligt svensk lag inte kan dömas till avrättning för sin sexuella läggning, enligt TT.
– Det blir närmare en massaker än dödsstraff, har han sagt i förhör.
Mannen följde enligt egen utsago över tusen IS-konton i sociala medier, skriver DN. Planen var att genomföra ett terrordåd för det islamistiska terrornätverket.
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