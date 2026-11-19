Polisen tog bland annat en kniv i beslag under husrannsakan. Mannen står åtalad för bland annat deltagande i terroristorganisation och förberedelse till terrordåd.

I dag inleds rättegången mot den nu 19-årige mannen som planerade att genomföra ett terrordåd på en gymnasieskola i Halmstad. Mannen ska bland annat ha uppgett att han ville döda 15 elever.

I förhör med polis har mannen, som var 18 år när han planerade dådet, sagt att hans kall i livet var att döda hbtqi-personer. Han har bland annat uttalat sig kritiskt om att man enligt svensk lag inte kan dömas till avrättning för sin sexuella läggning, enligt TT.

– Det blir närmare en massaker än dödsstraff, har han sagt i förhör.

Mannen följde enligt egen utsago över tusen IS-konton i sociala medier, skriver DN. Planen var att genomföra ett terrordåd för det islamistiska terrornätverket.