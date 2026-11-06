Ung man planerade knivdåd mot skola i Halmstad – åtalas för terrorbrott
En 19-åring åtalas för att ha planerat ett knivdåd på en gymnasieskola i Halmstad.
Enligt åtalet ska mannen ha hanterat en kniv ”för att i Islamiska statens namn döda eller allvarligt skada personer” på skolan. Brottsmisstankarna rör förberedelse till terroristbrott, deltagande i terroristorganisation och offentlig uppmaning till terrorism.
Åklagaren Henrik Olin säger i ett uttalande att utredningen har bevisat att gärningsmannen ”hade en direkt terroravsikt” som skulle påverka Sverige.
– Ärendet är ett talande exempel på hur terrorhotet mot Sverige ser ut och den verklighet som framförallt barn och unga riskerar att hamna i, säger Säpos operativa chef Fredrik Hallström.
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