Åklagarens bevisning: Han har delat planen med andra
Det är svårt att väcka åtal kring förberedelsebrott. Det säger Henrik Olin, som är åklagare i fallet med 19-åringen som står åtalad för förberedelse till terroristbrott i Halmstad, till DN.
Att visa avsikt och uppsåt kring något som inte har ägt rum kan vara svårt, menar han. Men i det här fallet har mannen tydligt uttryckt att han vill genomföra ett terrordåd på sin gymnasieskola i Halmstad, enligt åklagaren.
– Han har visat den kniv som han ska använda och han har berättat för andra hur han ska gå till väga.
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