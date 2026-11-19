Extremt grovt våldsmaterial når allt fler unga i sociala medier, enligt Säpos operativa chef Fredrik Hallström.

– Det är väldigt grovt våld och det är väldigt unga människor som får se detta. Det är bilder och filmer där folk lemlästas, får huvudet avskuret, krossas eller stenas till döds, säger han till DN.

Den 19-åring som i dag ställs inför rätta för terrorplaner mot en gymnasieskola i Halmstad har uppgett att han följde över 1 000 Tiktok-konton som hyllade IS.

I förhör har han sagt att det kändes ”avslappnande” att se klippen, men att han fick mardrömmar på nätterna.

Enligt Hallström riktas ungas fascination i dag ofta mot själva våldet, snarare än ideologin.