20-tal spelare som tävlade i Gothia cup är försvunna

Omkring 20 personer från Etiopien har försvunnit efter att ha deltagit i fotbollsturneringen Gothia cup i Göteborg. Enligt polisen handlar det om spelare som är mellan 14 och 17 år, och minst en ledare.

De är internationellt efterlysta eftersom de inte kommit hem till Etiopien, skriver GP. Det tycks handla om ett frivilligt försvinnande.

– Det finns inga indikationer på att det ligger något olagligt bakom, som människohandel eller liknande, säger Ellinor Halldin vid polisen.

Arrangören har varit i kontakt med en ledare för klubben, som ska ha rest hem dagen innan övriga skulle ha lämnat Sverige. Ledaren säger att spelarna varit i kontakt med sina familjer och att de är okej. Var de befinner sig är dock oklart.