Etiopiska laget ännu inte hittat efter Gothia cup

Det fotbollslag med ett 20-tal etiopiska tonårspojkar som försvann med sina ledare efter Gothia cup är fortfarande borta, rapporterar GP.

– Vi letar inte aktivt, för vi vet inte var vi ska leta, säger Mikael Holmgren, sektionschef vid gränspolisen.

Så länge spelarna inte passerar en gränskontroll, begår brott eller söker asyl kommer de inte att dyka upp på myndigheternas radar. Det kan också hända att de rest till ett annat EU-land eller tagit sig hem till Etiopien utan svenska myndigheters kännedom.