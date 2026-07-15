Vattenpauser även i Gothia Cup i värmeböljan

En skärm meddelar att det är dags för drickapaus under en VM-match.

Med anledning av den rådande värmeböljan gör Gothia Cup som fotbolls-VM – och inför obligatoriska drickpauser från och med i dag. Pauserna kommer att vara 30 sekunder långa och infalla en gång per halvlek.

Väderprognoserna gör gällande att det under onsdagen kan bli över 30 grader varmt i Göteborg där turneringen spelas.