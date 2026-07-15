Vattenpauser även i Gothia Cup i värmeböljan
Med anledning av den rådande värmeböljan gör Gothia Cup som fotbolls-VM – och inför obligatoriska drickpauser från och med i dag. Pauserna kommer att vara 30 sekunder långa och infalla en gång per halvlek.
Väderprognoserna gör gällande att det under onsdagen kan bli över 30 grader varmt i Göteborg där turneringen spelas.
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