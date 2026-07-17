Gothia Cup-spelare i stort slagsmål i Mölndal

Ett 30-tal personer har varit inblandade i ett stort slagsmål i centrala Mölndal utanför Göteborg, uppger polisen för Göteborgs-Posten.

Polisens presstalesperson Helen Ramsmo säger till Aftonbladet att det är två fotbollslag som deltar i Gothia Cup som har slagits.

Majoriteten som slagits är mellan 14 och 17 år, men även vuxna ska ha deltagit.

– Troligtvis är det ledarna, säger Ramsmo till Aftonbladet.