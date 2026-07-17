Gothia Cup-spelare i stort slagsmål i Mölndal
Ett 30-tal personer har varit inblandade i ett stort slagsmål i centrala Mölndal utanför Göteborg, uppger polisen för Göteborgs-Posten.
Polisens presstalesperson Helen Ramsmo säger till Aftonbladet att det är två fotbollslag som deltar i Gothia Cup som har slagits.
Majoriteten som slagits är mellan 14 och 17 år, men även vuxna ska ha deltagit.
– Troligtvis är det ledarna, säger Ramsmo till Aftonbladet.
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