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Arkivbild från en annan polisinsats. (Christine Olsson/TT)
Gothia cup

Gothia Cup-spelare i stort slagsmål i Mölndal

Av Patrik Dahlin
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Ett 30-tal personer har varit inblandade i ett stort slagsmål i centrala Mölndal utanför Göteborg, uppger polisen för Göteborgs-Posten.

Polisens presstalesperson Helen Ramsmo säger till Aftonbladet att det är två fotbollslag som deltar i Gothia Cup som har slagits.

Majoriteten som slagits är mellan 14 och 17 år, men även vuxna ska ha deltagit.

– Troligtvis är det ledarna, säger Ramsmo till Aftonbladet.

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