3 800 robottaxibilar återkallas – kan köra in i vägarbeten
Waymo, som ägs av Alphabet, återkallar 3 871 robottaxibilar i USA efter att ett mjukvarufel har upptäckts, rapporterar Reuters med hänvisning till den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA.
Felet kan leda till att bilarna kör in i avstängda områden på motorvägar där vägarbeten pågår och fortsätter att färdas i hög hastighet där.
Waymo kommer att uppdatera mjukvaran så att bilarna ska kunna lokalisera och undvika vägarbeten.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen