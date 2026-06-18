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Waymo-fordon i San Jose. Illustrationsbild. (Godofredo A. Vásquez / AP)
Utvecklingen av självkörande fordon

3 800 robottaxibilar återkallas – kan köra in i vägarbeten

Av Magnus Eriksson
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Waymo, som ägs av Alphabet, återkallar 3 871 robottaxibilar i USA efter att ett mjukvarufel har upptäckts, rapporterar Reuters med hänvisning till den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA.

Felet kan leda till att bilarna kör in i avstängda områden på motorvägar där vägarbeten pågår och fortsätter att färdas i hög hastighet där.

Waymo kommer att uppdatera mjukvaran så att bilarna ska kunna lokalisera och undvika vägarbeten.

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Utvecklingen av självkörande fordonWaymoUSAAlphabet