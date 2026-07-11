Utvecklingen av självkörande fordon • Omni förklarar
Dödskrasch med Tesla – så avslöjade hackaren Musks elbilsjätte
I flera år hävdade Tesla att den avgörande kraschfilmen inte fanns. Sedan kunde en hackare avslöja att allt visst fångats av bilens kamera.
Nu hålls Tesla för första gången ansvarigt för en dödsolycka kopplad till Autopilot.
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