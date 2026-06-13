Skånetrafiken ska testa självkörande buss – med AI

Skånetrafiken ska undersöka om det går att införa självkörande bussar i Skåne, rapporterar Kristianstadsbladet. Förhoppningen är att det hela ska gå bra tack vare AI.

Det är kollektivtrafiknämnden som gett Skånetrafiken i uppdrag att ta reda på hur och var självkörande bussar kan införas. Senare i höst ska förvaltningen återkomma med ett förslag.

De senaste åren har det gjorts flera försök med självkörande bussar i Sverige. Senast i maj rullade Västtrafik ut en sådan buss, som blev påkörd av en spårvagn en timme in i premiärturen.