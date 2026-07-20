3 000 sjuka av förorenat vatten – tre gripna
Tre personer har gripits i Nordmakedonien sedan omkring 3 000 personer blivit sjuka efter att ha druckit kontaminerat dricksvatten, rapporterar AFP.
Insjuknandena inträffade i Gostivar, sydväst om Skopje, efter att flodvatten pumpats in i vattenledningsnätet. Samtliga drabbade sökte vård med magsymtom.
Myndigheterna klassade under söndagen utbrottet som en epidemi.
De gripna är två anställda och vd:n för det lokala vattenbolaget. De misstänks ha förorenat dricksvattnet i Gostivars vattenledningssystem, skriver polisen i ett uttalande.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen