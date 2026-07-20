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Arkivbild från Nordmakedoniens huvudstad Skopje. (Boris Grdanoski / AP)
Utrikes

3 000 sjuka av förorenat vatten – tre gripna

Av Adam Lindh
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Tre personer har gripits i Nordmakedonien sedan omkring 3 000 personer blivit sjuka efter att ha druckit kontaminerat dricksvatten, rapporterar AFP.

Insjuknandena inträffade i Gostivar, sydväst om Skopje, efter att flodvatten pumpats in i vattenledningsnätet. Samtliga drabbade sökte vård med magsymtom.

Myndigheterna klassade under söndagen utbrottet som en epidemi.

De gripna är två anställda och vd:n för det lokala vattenbolaget. De misstänks ha förorenat dricksvattnet i Gostivars vattenledningssystem, skriver polisen i ett uttalande.

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