Hem
ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Videoklipp från områdena visar hur omfattande översvämningarna är
MellanösternkrisenGazakriget

350 000 utan boende efter översvämningar – ”livrädd”

Av Daniel Persson
Publicerad:

Uppemot 350 000 människor står utan tak över huvudet i Gaza sedan områden med sammanlagt 70 000 tält svämmats över efter några dagars kraftigt regnande. Det rapporterar TT och Al Jazeera.

Översvämningarna innebär att familjer, som redan fördrivits från sina hem, nu tvingas söka skydd på nytt. Många är utan kläder och möjligheter att värma sig.

Abdullah Abu Ghanem är en av de drabbade.

– Jag är livrädd för vintern, säger han, enligt TT.

Katastrofen sker samtidigt som Israel upprätthåller fortsatt hårda restriktioner kring hur mycket humanitär hjälp som får skickas in i området. Enligt Tom Fletcher som är chef för de humanitära ansträngningarna hos FN, kan så mycket som två tredjedelar av Gazas befolkning – 1,4 miljoner – stå på randen till en hungerkris.

82 procent av alla byggnader i Gaza har skadats under kriget
TT
Danmark har beslutat att skicka hjälp för 20 miljoner danska kronor till området
aje.news
Annons
Weekend på hotell? 30% rabatt på två nätter, ankomst torsdag eller fredag
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen