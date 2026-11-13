350 000 utan boende efter översvämningar – ”livrädd”

Uppemot 350 000 människor står utan tak över huvudet i Gaza sedan områden med sammanlagt 70 000 tält svämmats över efter några dagars kraftigt regnande. Det rapporterar TT och Al Jazeera.

Översvämningarna innebär att familjer, som redan fördrivits från sina hem, nu tvingas söka skydd på nytt. Många är utan kläder och möjligheter att värma sig.

Abdullah Abu Ghanem är en av de drabbade.

– Jag är livrädd för vintern, säger han, enligt TT.

Katastrofen sker samtidigt som Israel upprätthåller fortsatt hårda restriktioner kring hur mycket humanitär hjälp som får skickas in i området. Enligt Tom Fletcher som är chef för de humanitära ansträngningarna hos FN, kan så mycket som två tredjedelar av Gazas befolkning – 1,4 miljoner – stå på randen till en hungerkris.