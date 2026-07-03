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Utrikes

40 döda efter att buss föll ner i ravin i Pakistan

Av Alice Hermansson
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Minst 40 personer är döda sedan en buss föll 20 meter ner i en ravin i Pakistan, rapporterar Reuters. Elva personer ombord skadades, varav tre uppges ha livshotande skador.

Olyckan inträffade i Dana Sar-området, mellan provinserna Baluchistan och Khyber Pakhtunkhwa

– En passagerarbuss på väg från Quetta till Peshawar störtade ner i en djup ravin i det bergiga området Dana Sar, säger Sanaullah Sherani, chef för räddningstjänsten i distriktet Zhob, enligt AFP.

Räddningsarbetet har försvårats på grund av den bergiga och svårtillgängliga terrängen.

Olyckan tros ha inträffat eftersom bussen var överfull, då passagerare från en annan trasig buss hade klivit ombord. Allvarliga trafikolyckor är ett stort problem i Pakistan på grund av bristfällig infrastruktur.

Stor räddningsaktion efter olyckan
AFP  · Ofta betalvägg
Föraren ska ha förlorat kontrollen över bussen
TT
Myndigheter försöker identifiera dödsoffren
Al Jazeera
17 personer omkom i en bussolycka i maj
yle.fi
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