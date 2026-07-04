43 dagar mellan Milano och Madrid – Romarrikets ”Google maps” visar vägen

Har du också undrat hur lång tid det skulle ta att ta sig från Milano till Madrid med häst för 2 000 år sedan? Nu kan du enkelt ta reda på svaret. En ny tjänst vid namn Omnes Viae har lanserat ett verktyg där användare kan planera rutter utifrån Romarrikets vägsystem, skriver Euronews.

Tjänsten kallas skämtsamt för ”Romarrikets Google maps”. Men den har faktiskt många likheter med den moderna kartfunktionen. Användaren anger att den vill ta sig från punkt A till punkt B och får därefter en uppskattad restid. Den ger också detaljerad information om mellanliggande stopp.

Omnes Viae betyder ”alla vägar” på latin och har framför allt använt information från den medeltida vägkartan Tabula Peutingeriana, som föreställer Romarriket.

Förresten. Resan mellan Milano (Mediolanum) och Madrid (Miaccum) tog 43 dagar med häst under antiken. I dag tar den ungefär 16 timmar med bil.