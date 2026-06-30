44 personer åtalas – ville ändra kungalag i Thailand

Till vänster: Demonstranter i Bangkok 2023. Till höger: Thailands kung Maha Vajiralongkorn fotograferad under en ceremoni i maj 2025.

Under tisdagen inleddes rättegången mot 44 personer i Thailand som har föreslagit att den lag som förbjuder kritik mot landets kungahus borde förändras, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Enligt den nuvarande lagstiftningen kan den som yttrar sådan kritik dömas till uppemot 15 års fängelse.

Bland de åtalade finns det största oppositionspartiets ledare Natthaphong Ruengpanyawut och ytterligare nio parlamentsledamöter. De var medlemmar i ett parti som 2021 lade fram förslaget om att ändra lagen, vilket av myndigheterna ses som ett försök att ”störta den konstitutionella monarkin” och som sedermera ledde till att partiet upplöstes.

Om de åtalade döms kan de förbjudas från att ha politiska uppdrag för resten av sina liv. De kan dessutom bli av med sin rösträtt i tio år.