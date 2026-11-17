Två tåg har kolliderat i närheten av Prags centralstation under tisdagsmorgonen.

46 personer har skadats, varav fyra har livshotande skador. Tågförarna är bland dem med allvarliga skador.

Enligt landets transportminister verkar ett av tågen har kört mot en stoppsignal.

Tjeckisk polis skriver i sociala medier att räddningsarbetet är avslutat, men att utredare är på plats för att undersöka vad som ligger bakom olyckan.