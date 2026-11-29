En bild av Robert Boulin i kombination från ett polisingripande i ett annat franskt ärende. <a href=”https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert-boulin.jpg”>Msusu40</a>, <a href=”https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0”>CC BY-SA 4.0</a>, via Wikimedia Commons

Ett dödsfall som för 47 år sedan skrevs av som självmord, granskas nu åter av fransk polis, skriver Le Monde. I torsdags grävdes landets förre arbetsminister – Robert Boulin – upp ur sin grav för att obduceras på nytt.

Det är Boulins dotter, Fabienne Boulin-Burgeat, som legat på myndigheterna för att bevisa att hennes far inte alls tog livet av sig utan tvärtom utsattes för ett ”politiskt mord”.

Boulin hittades drunknad i en halv meter djup damm i Fontainebleau. Han hade då ångestdämpande medicin i blodet, men också en bruten näsa, vilket aldrig förklarats.

Boulin har fått med sig franska polisens enhet för ”ouppklarade fall”, som kommer analysera kroppen i hopp om att hitta mer bevis.