47 år gammalt dödsfall utreds som mord
Ett dödsfall som för 47 år sedan skrevs av som självmord, granskas nu åter av fransk polis, skriver Le Monde. I torsdags grävdes landets förre arbetsminister – Robert Boulin – upp ur sin grav för att obduceras på nytt.
Det är Boulins dotter, Fabienne Boulin-Burgeat, som legat på myndigheterna för att bevisa att hennes far inte alls tog livet av sig utan tvärtom utsattes för ett ”politiskt mord”.
Boulin hittades drunknad i en halv meter djup damm i Fontainebleau. Han hade då ångestdämpande medicin i blodet, men också en bruten näsa, vilket aldrig förklarats.
Boulin har fått med sig franska polisens enhet för ”ouppklarade fall”, som kommer analysera kroppen i hopp om att hitta mer bevis.
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