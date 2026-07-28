61-årig japan gripen – gitarrspelande gav grannar tinnitus och depression
En 61-årig japansk man har gripits, misstänkt för att ha gett fyra av sina grannar sömnproblem, depression och tinnitus med sitt ständiga gitarrspelande. Det skriver Kyodo News.
61-åringen har trots sju år av tillsägelser och varningar från myndigheter inte slutat spela elgitarr vid alla tider på dygnet. Mätningar i grannskapet uppskattade ljudnivån till över 80 decibel – ungefär samma som på ett tåg i rörelse.
– Det var förfärligt, säger en av grannarna.
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