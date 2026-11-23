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Industrijätten ABB köper tyska Ziehl-Abegg som tillverkar fläktar för kyl- och ventilationssystem. Köpet värderar det tyska bolaget till motsvarande 27 miljarder kronor.

ABB satsar stort på datacenter, och fläktarna från Ziehl-Abegg kan användas för att bredda utbudet till kunderna.

”Vi har alltid beundrat Ziehl-Abeggs tekniska spetskompetens, ledande forsknings- och utvecklingsförmåga och starka kundfokus”, säger Brandon Spencer, chef för ABB:s affärsområde Motion.