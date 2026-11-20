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Affärsmannen Harald Mix batteribolag Polarium går i konkurs. Det rapporterar flera medier. Bland förlorarna finns pensionsbolagen AMF och Alecta, skriver DI.

Mix har även varit med och grundat och finansierat konkursade batterifabriken Northvolt och krisande Stegra.

Batteribolaget Polariums konkurs handlar om att batteripriserna fallit kraftigt och på grund av hård konkurrens från Kina, enligt bolaget.