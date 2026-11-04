Den italienska cyklisten Marco Pantani på en cykel från Bianchi i Giro d’Italia år 2000.

Det svenskägda, men italienskgrundade, cykelmärket Bianchi har försatts i rekonstruktion.

Enligt rekonstruktionsplanen måste bolaget kraftigt minska produktionen av olönsamma elcyklar och fokusera på sina klassiska produkter som landsvägscyklarna.

Bianchi grundades 1885 i Milano men ägs sedan 1997 av Cycleurope, en del av Salvatore Grimaldis svenska affärsimperium Grimaldi. Bolaget äger även de svenska cykelmärkena Crescent och Monark.