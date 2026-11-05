Adhd hos vuxna – fyra tecken som många missar
Att fastna i en uppgift i timmar eller reagera starkt på kritik kan vara mindre kända tecken på adhd hos vuxna, skriver The Washington Post i en fördjupning om diagnosen.
Washington Post
4 surprising signs you may have ADHD as an adult
The condition can look different in adults than in…
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