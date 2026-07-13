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Arkivbild av poliser i Nicaragua. (Esteban Felix / AP)
Politiska läget i Nicaragua

Advokaten: ”Ett sätt att utöva totalitär kontroll över yrket”

Av Hedda Hallsenius
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Juan Diego Barberena, en advokat från Nicaragua som levt i exil i Costa Rica sedan 2022, är en av de omkring 2 000 jurister som utan förvarning eller förklaring blivit av med sin juristlicens. Det berättar han för Al Jazeera.

Det var när Barberena försökte söka upp sin ackreditering i Nicaraguas databas som han upptäckte att hans namn och licensnummer raderats från systemet.

– Det här är ett sätt att utöva totalitär kontroll över juristyrket. Det innebär att diktaturen kan bestämma vem som utövar det och vem som inte gör det, säger han.

Draget har fördömts av FN:s expertgrupp, som bland annat kallar det för en ”spik i kistan för rättssystemets integritet”.

Barberena: Det är inte bara dissidenter som blivit raderade ur systemet
Al Jazeera
Nicaraguas rättssystem har urholkats sedan 2023, när polisen tog kontroll över högsta domstolen
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På senare år har regeringen fängslat motståndare, religiösa ledare och journalister
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