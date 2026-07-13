Expertgrupp: ”Utrensning” av juristyrket pågår i Nicaragua

Nicaraguas regering har dragit in omkring 2 000 juristlicenser, i vad som beskrivs som en ”utrensning av yrket”. Syftet är enligt FN att göra sig av med de sista spåren av landets demokratiska kontroller och motvikter, rapporterar bland annat AFP.

Enligt FN:s expertgrupp för mänskliga rättigheter i Nicaragua fick juristerna ingen förvarning, regeringen hänvisade inte till någon rättslig grund för beslutet och ingen officiell förklaring offentliggjordes.

”De flesta fick reda på att det hade hänt först när de försökte komma in i tingshuset”, skriver gruppen i ett uttalande.

– Den tysta utrensningen av juristyrket är ännu en spik i kistan för rättssystemets integritet i Nicaragua. Först tog de domarna, nu tar de advokaterna, säger Reed Brody, som är en av experterna i gruppen.