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Agnes Wold. (Adam Ihse/TT)
Transrättigheterna

Agnes Wold: Stoppa könsexperimentet med barn

Av Joel Malmén
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Trots att Socialstyrelsen avråder från pubertetsblockerare och könshormoner till barn har det pågått i 25 år i Sverige, med rötter i en bristfällig nederländsk studie. Det skriver läkaren Agnes Wold i en debattartikel i Expressen.

I puberteten är det relativt vanligt med tankar om att vilja tillhöra motsatt kön, men för de flesta är det övergående, fortsätter hon.

”De tonåringar som strömmar till dagens könsidentitetskliniker utgör alltså en blandning av barn med en övergående olust inför sitt kön, barn med en homosexuell läggning och barn med psykiska eller sociala problem som de projicerar på könet.”

Behandlingen är etiskt oförsvarbar eftersom den inte visat sig effektiv på gruppnivå, och på individnivå kan man inte avgöra vem som blir hjälpt på sikt, skriver Wold och tillägger:

”Det är hög tid att avsluta experimentet.”

Agnes Wold: Stoppa experimentet på olyckliga ungdomar
debatt · Expressen

Om debattören

Agnes Wold, läkare och professor i klinisk bakteriologi

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