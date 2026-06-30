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USA:s president Donald Trump. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
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USA:s HD låter delstater förbjuda transkvinnor i idrott

Av Adam Lindh
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USA:s högsta domstol har beslutat att låta delstatslagar som förbjuder transkvinnor att tävla i flick- och damklasser inom skolidrotten stå kvar, rapporterar AP.

Beslutet innebär att flera republikanskt styrda delstater, däribland Idaho och West Virginia, fortsatt får tillämpa regler som kräver att elever tävlar i den könskategori de tilldelades vid födseln, snarare än den könsidentitet de har.

Donald Trump gjorde frågan till ett av sina viktigaste vallöften inför presidentvalet 2024. Kort efter att han svurits in undertecknade han en presidentorder med syfte att förbjuda transkvinnor att tävla i kvinnliga idrottslag, rapporterar BBC.

Alla sex domare röstade för förbudet
AP  · Ofta betalvägg
Fler än 20 delstater har tillämpat förbudet
BBC
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